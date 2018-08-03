К Яковлеву есть вопросы

У жителей Венёва есть вопросы к председателю спорткомитета Тульской области Дмитрию Яковлеву.



С 2013 года в городе строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Его должны были открыть в 2014 году, с тех пор сроки постоянно переносятся.

Венёвцы составили список вопросов к Яковлеву, который опубликовали в городской группе в соцсети ещё в начале июля.

1. Почему до сих пор не открыли?

2. Почему уже несколько раз были сдвинуты сроки? Ведь работы шли по графику, а некоторые даже опережали его.

3. Почему прекратились «ВНЕЗАПНЫЕ» проверки строительства ФОКа? И как работы опережают этот график на данный момент?

4. Какой новый срок открытия и сколько раз ещё будут перенесены сроки открытия (хотя бы примерно, для контроля выполнения обещаний со стороны общественности)?

Последний раз дата открытия ФОКа была назначена на июль 2018 года, но увы...























