Каждое третье преступление в России совершено под воздействием алкоголя

Треть всех преступлений в России совершается под воздействием алкоголя, говорится в обнародованной Генпрокуратурой РФ статистике преступности за первое полугодие этого года.



Из почти 1 млн зарегистрированных в России за полгода преступлений «каждое третье деяние совершено в состоянии алкогольного опьянения», указывается в сообщении пресс-службы ведомства.

Более половины преступлений совершены лицами, ранее уже их совершавшими. Самыми частыми видами преступлений являются кражи — они составляют более трети всех зарегистрированных за полгода преступлений. Незначительно возросло число мошенничеств — до почти 111 тыс.

В сфере незаконного оборота наркотиков правоохранительными органами зарегистрировано более 101 тыс. преступлений, количество которых постепенно сокращается. Наибольший удельный вес преступлений, связанных с наркотиками, — в Санкт-Петербурге, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Сокращаются преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.