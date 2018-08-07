Раздельный сбор мусора в России будут налаживать десять лет

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обещал наладить раздельный сбор мусора в России за 10 лет.



Об этом он заявил на заседании экспертного совета по общественному контролю в сфере обращения с отходами, проходящем на закрытом мусорном полигоне «Кучино».

«Раздельный сбор мусора рано или поздно станет для нашей страны нормой. Я уже говорил, что Россия форсированно проходит многие процессы. Европа строила систему (раздельного сбора мусора) 30 лет, мы сможем измениться через 10 лет», — цитирует министра «Интерфакс».