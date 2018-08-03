Знаменитой щёкинской лужи больше не будет?

В Щёкино на улице Молодёжной заработала ливневая канализация, рассказал на оперативном совещании глава районной администрации Олег Федосов.



Он отметил, что ливнёвка уже продемонстрировала свою надёжность во время дождей.

Жители Щёкино много лет жаловались на огромную лужу, которую, по их словам, не могли осушить в течение трёх десятилетий. В городе даже создали «Клуб свидетелей лужи».

В феврале прошлого года администрация Щёкинского района после очередной порции жалоб пообещала ликвидировать лужу и отремонтировать асфальт «при наступлении благоприятных погодных условий». Лужу откачали, но она вернулась на следующий день.

В этом году зимой губернатор Тульской области Алексей Дюмин побывал в Щёкино и дал распоряжение местным властям устранить знаменитую лужу. В апреле составили проектно-сметную документацию — оказалось, что на новую систему ливневой канализации понадобится 12 млн рублей.

Как сообщили в правительстве Тульской области, работы были выполнены за счёт средств фонда развития Тульской области «Перспектива».