Руководство КЗЛМК полностью выплатило долги работникам завода

Руководство «Киреевского завода лёгких металлоконструкций» полностью погасило зарплатные долги.



Как сообщили в тульском управлении Следственного комитета, в результате проведённых следственных действий сотрудникам предприятий были выплачены зарплаты на общую сумму 16 млн рублей.

Ранее по факту невыплаты зарплаты рабочим со стороны руководства КЗЛМК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Также на директора КЗЛМК заведено дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ в связи с уклонением от уплаты налогов на сумму свыше 200 млн рублей.