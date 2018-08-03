Дюмин похвалился тульской набережной перед губернаторами из Подмосковья и Ярославля

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин показал центр города главе Подмосковья Андрею Воробьёву и главе Ярославской области Дмитрию Миронову.



Он устроил коллегам и партнёрам по отдыху экскурсию по Тульской набережной и улице Металлистов, после чего вместе с ними поехал в Орёл на совещание Совета безопасности РФ в ЦФО.

«Алексей Дюмин рассказал о преобразованиях, показал нам великолепную набережную и Кремль. Красивый город с замечательными людьми!» — написал в своём инстаграме подмосковный губернатор.









