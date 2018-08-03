В Щёкино водитель ВАЗа пытался дать тысячу рублей инспектору ДПС, за это его отправили в колонию строгого режима

47-летний житель Богородицкого района осуждён за покушение на дачу взятки инспектору ДПС.



2 августа Щёкинским районным судом ему вынесен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

25 апреля 2018 года на территории Щёкинского района сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ. В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя нет удостоверения, следовательно, права на управление транспортным средством.

Чтобы его не привлекли к ответственности по статье 12.7 КоАП РФ, мужчина попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 1 тысячи рублей. Инспектор не согласился и пригласил водителя сесть в служебный автомобиль, последний в служебном автомобиле положил купюру между передними сиденьями. После этого мужчину задержали.

Суд, с учётом отсутствия смягчающих обстоятельств и наличия отягчающего обстоятельства (совершение преступления в условиях рецидива), назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.