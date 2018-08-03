В России стало больше поддельных лекарств

В России стали чаще выявляться нарушения, которые связаны с поддельными, некачественными и контрафактными лекарствами, сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.



«Если два года назад мы говорили о проблеме необоснованного завышения цен на лекарства, то в последнее время чаще всего стали выявляется нарушения, связанные с оборотом фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских препаратов», — сказал Буксман на коллегии Генпрокуратуры по итогам полугодия.

По его словам, особый подход нужен для организаций, которые предлагают препараты по заниженным ценам.

«Например, в Свердловской области оказался достаточным запрос прокуратуры о предоставлении подробной информации о препарате для того, чтобы недобросовестная фармкомпания отказалась от поставки в онкологический диспансер дорогостоящего препарата, как позднее выяснилось, ещё и с истекшим сроком давности», — сказал Буксман.