Госдума проведёт большие парламентские слушания по пенсионному законопроекту

Госдума собирается провести большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионного законопроекта 21 августа.



Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. Такая практика обсуждений уже имела место быть, когда принимались резонансные законопроекты, например по реновации.

Предполагается, что в слушаниях примут участие депутаты, представители кабмина, институтов гражданского общества и эксперты.

Сейчас депутаты в регионах работают с избирателями, а профильный комитет Госдумы принимает предложения по поправкам к законопроекту. 24 сентября установлено последним днём приема обращений.