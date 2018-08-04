Каждому третьему чиновнику грозит увольнение

Развитие цифровизации позволит сократить на треть число чиновников в России к 2024 году, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.



«Мы видим, что на треть можно за шесть лет чиновников сократить за счёт цифровизации», — сказал Кудрин на заседании Совета по развитию цифровой экономики.

Он отметил, что Счётная палата в будущем будет проводить меньше проверок, но «видеть всё».

Глава Счётной палаты также заявил о необходимости создания «цифровых двойников» — единых аккаунтов для хранения всех данных как для граждан, так и для органов государственной власти. Он заявил, что люди уже отчасти становятся роботами, «наша телефонная книжка, наши графики, мы уже это не помним, это наш внешний блок».