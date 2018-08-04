63 региона России получат премии за улучшение бюджетных показателей

Дотации за улучшение бюджетных показателей получат 63 региона РФ, обеспечивших в 2017 году положительный прирост поступлений по налогам на прибыль.



Общий объём этих дотаций превысит 30 млрд рублей, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Это премия или поощрение, которую мы придумали за улучшение бюджетных показателей, за результативную работу. Одновременно это стимул к дальнейшему увеличению собственных доходов. Такого рода дотации в этом году получат 63 региона, у них есть определённая позитивная динамика, и они смогут этими деньгами распорядиться по собственному усмотрению», — сказал Медведев на заседании правительства.