Туляки продолжают жаловаться на запах с кирпичного завода, в минэкологии нарушений не находят

Жители Тулы продолжают сообщать о выбросах с кирпичного завода.



«Уже третий день невыносимый запах кислоты от Тульского кирпичного завода. Мне кажется так сильно ещё не воняло никогда! Как и предполагалось, строительство трубы не принесло результатов! Почему ТКЗ вообще ввёл изменения в состав сырья при этом не побеспокоившись о окружающих?» — написал в конце июля один из туляков на форуме областного правительства.

Напомним, в прошлом году в связи с многочисленными жалобами жителей Центрального округа Тулы на запах на кирпичном заводе заявили о реконструкции системы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Губернатор Алексей Дюмин поручил главе администрации города Евгению Авилову создать инициативную группу, которая «в ручном режиме» будет отслеживать реализацию данного проекта.

Но спустя жалобы от горожан продолжают поступать.

«Очередной вечер словно в газовой камере, ТКЗ продолжает свои „грязные“ дела и ни кому до этого нет дела, запах кислоты распространяется до проспекта Ленина и близлежайших улиц, уважаемое правительство Тульской области, если вы не в состоянии, что либо сделать с этой экологической катастрофой, хотя бы порекомендуете, в какие вышестоящие органы власти нам следует обратиться», — пишут на форуме.

Главный консультант отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Денис Косинов рассказал, что по итогам контрольных мероприятий ни запаха, ни превышений норм выбросов не зафиксировано.

«ОАО „ТКЗ“ проведены работы (второй этап) по модернизации (реконструкции) системы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в части заведения оставшихся источников выбросов во вновь установленные трубы. В рамках производственного контроля в июле проведены мероприятия по исследованию концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмосферный воздух. Превышений предельно-допустимых выбросов от источников не зафиксировано. Данный объект подлежит федеральному государственному экологическому надзору, который на территории области осуществляет управление Росприронадзора.

Министерством 26.07.2018 в первый половине дня осуществлён выезд к месту расположения промплощадки ОАО „Тульский кирпичный завод“, в ходе которого органолептическим методом запаха кислоты и иных неприятных запахов не зафиксировано. 04.07.2018 в рамках производственного контроля проведены мероприятия по исследованию концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмосферный воздух. Превышений предельно-допустимых выбросов от источников не зафиксировано», — сообщил Косинов.

Глава минэкологии Юрий Панфилов накануне на брифинге для журналистов заявил о положительной динамике — по его словам, Тульская область вошла в число лидеров ЦФО по снижению выбросов в атмосферу вредных веществ. По его словам, выбросы предприятий региона за прошлый год составили 119,7 тыс. тонн и по сравнению с 2016 годом уменьшились на 22 тыс. тонн, или на 15,6%.

Ранее прокуратура находила на Тульском кирпичном заводе нарушения природоохранного законодательства — оказалось, что он несколько лет работал без заключения экологической экспертизы. Было установлено, что 2010 года на предприятии изменили рецептуру изготовления кирпича: в качестве органических добавок стали использоваться отходы от очистки сточных вод производства бумаги, которые с 2012 года полностью заменили опилки. Но с того времени до 2017 года проект технической документации на новую технологию производства керамического кирпича не прошёл процедуру проведения государственной экологической экспертизы федерального уровня и не получил положительного заключения.