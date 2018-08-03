В Туле охранник ранил ножом сослуживцев

Охранник торгового центра «Рио» в Туле ранил ножом двух сослуживцев.



Конфликт произошёл в комнате отдыха для охраны торгового комплекса. Молодой человек повздорил со своими сослуживцами и ножом стал наносить им удары. Находившиеся неподалеку сотрудники полиции задержали мужчину. Он доставлен в районный отдел полиции. Двое пострадавших госпитализированы, их жизни ничто не угрожает, сообщил «Интерфакс»

В УМВД подтвердили факт происшествия и сообщили, что задержанный отправлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.