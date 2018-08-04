СМИ: Мужским здоровьем в Тульской области занимаются «совковыми» методами

Тульский «МК» подверг критике реализацию в области комплекса мер по охране мужского здоровья.



Ранее губернатор Алексей Дюмин указал на острую необходимость более внимательного отношения граждан к мужскому здоровью. Продолжительность жизни мужчин в Тульской области не дотягивает до возможно нового пенсионного возраста в 65 лет, и составляет 64,8 лет, что на 11 лет меньше продолжительности жизни женщин.

«Однако реализуемая программа снимает ответственность за своё здоровье с плеч самих мужчин и перекладывает её на руководство предприятий, где они работают, и на чиновников. Более того, руководить процессом улучшения мужского здоровья доверили женщине-чиновнику, которая «подвинула» на этом направлении министра здравоохранения Андрея Третьякова, в чьей прямой компетенции находится забота о здоровье, в том числе мужском», — пишет «МК».

Среди первостепенных задач проекта «Мужское здоровье» Марина Левина указала формирование у мужчин ответственного отношения к своему здоровью и снижение потребления алкоголя и табака.

«Формулировки задач напоминают темы внеклассных занятий для школьников. От патриархальной заботы о своих гражданах, которые „пользы своей не разумеют“ отказаться никак не удается», — отмечает издание, разбирая программу по пунктам.

Комплекс мер от правительства включает в себя:

— Проведение выездных профилактических осмотров на предприятиях области – хорошая мера, которая должна помочь в ранней диагностике и профилактике заболеваний. Однако, если бы у нас не было так сложно попасть к врачам-специалистам через сложный «квест» под названием «страховая медицина», то эта мера и не понадобилась бы.

— Создание на предприятиях и в организациях условий для занятий сотрудников физкультурой и спортом – тоже хорошо, особенно, если зарплаты не позволяют оплачивать занятия в секциях и спортклубах «на стороне».

— Возобновление практики проведения утренней «производственной» гимнастики – та принудиловка, которую еще помнит старшее поколение российских граждан. Особенно «удобно» и качественно можно размяться в деловой одежде на рабочем месте.

— Установление различных видов мер поощрения для сотрудников, отказавшихся от курения – как на предприятии проверят – бросил курить человек или нет? Понадобится круглосуточный контроль.

— Вакцинация против гриппа – возможно, хорошая мера, но смертность у нас высокая от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Грипп тоже опасен, но не в первую очередь. Хотя, если взглянуть на динамику развития штаммов гриппа обывательским взглядом, то есть тенденция к развитию вируса, приспосабливающегося к вакцинам: с каждым годом появляются все новые и более опасные варианты вируса. Может, дело как раз в этих вакцинах? Но это вопрос к специалистам, разумеется.

— Создание информационного портала для консультирования по вопросам репродуктивного здоровья мужчин «Вопрос специалисту» на сайте Тульской областной клинической больницы – тоже хорошо для тех, кто «дружит» с таким видом взаимодействия.

Каждый пункт (кроме последнего, пожалуй) перемещает нас в ностальгические советские годы воспоминаниями о производственных зарядках и поощрениях администрациями предприятий здорового образа жизни сотрудников. Не хватает только специальных досок почета: «Они бросили курить!», например, пишет «МК».