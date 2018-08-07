Педагогам в регионах поставили задачу учить детей «вырабатывать собственную позицию» и «направлять активность в полезное русло»

Российским учителям рекомендовали выявлять детей, склонных к агрессивному поведению, и направлять их активность в «социально полезное русло», сообщают «Известия» со ссылкой на методические рекомендации Министерства просвещения.



По информации издания, ведомство разослало методические рекомендации в регионы для распространения в учебных заведениях. В Минпросвещения рассказали «Известиям», что документ поможет определять учеников-агрессоров и выстраивать общение с ними.

В рекомендациях сказано, что не только агрессия по отношению к окружающим, но и неблагополучная семья, разочарование во взрослых, чувство социальной несправедливости, низкая успеваемость, и отказ общаться с одноклассниками — поводы взять подростка под особый контроль.

Кроме того, сотрудники учебных заведений должны «учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме», «минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию», «направлять активность» в социально полезное русло, «оказывать помощь в профессиональном и жизненном самоопределении», а также обеспечить условия «для самореализации и осознания подростками своей индивидуальности».

Министерство также предлагает учителям проводить «диагностику» для выявления причин агрессии у детей. Для этого они должны следить за условиями жизни ребёнка, определять его интересы и вместе с психологами изучить «уровень развития ребёнка».