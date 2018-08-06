В Узловском районе два подростка до смерти избили пенсионерку

В Узловском районе двое 16-летних подростков до смерти избили 64-летнюю женщину.



Происшествие случилось в ночь на 28 июля в посёлке Дубовка. Между выпившими молодыми людьми и незнакомой им женщиной произошёл конфликт, в результате которого подростки избили её, сообщили в облпрокуратуре. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Первоначально управление Следственного комитета сообщало, что женщина длительное время злоупотребляла спиртными напитками в компании друзей, в том числе и подростков, проживавших по соседству.

Сейчас молодые люди заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).