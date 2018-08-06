Украина намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Власти Украины рассматривают возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.



«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — заявил Омелян в эфире телеканала «1+1».

Убытки от прекращения движения поездов, по его словам, составят одну гривну.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав «Киев — Москва», он принес почти $6 млн прибыли.

В мае прошлого года российские СМИ сообщали, что власти Украины собираются полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией 1 июля.