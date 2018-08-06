Компанию, аффилированную с Тульским патронным заводом Ротенберга, проверят по делу арестованной в США Бутиной

Сенатор-демократ из американского штата Орегон Рон Уайден предложил Минфину США проверить компании TulAmmo USA и Kalashnikov USA по делу арестованной Марии Бутиной.



По мнению сенатора, эти две компании могут быть связаны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России, которые находятся под санкциями США, передаёт «РБК» со ссылкой на ABC News.

Уайден обращает внимание на арест в США Марии Бутиной, которая до переезда работала помощницей зампредседателя ЦБ Александра Торшина. Торшин, указывает сенатор, связан «через свою позицию в ЦБ» с «Калашниковым» и с Тульским патронным заводом. Бутина же проводила встречи с представителями Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), напоминает Уайден. По данным ABC News, сенатор направил свое обращение в подотчётное Минфину управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Марию Бутину, которую задержали в Вашингтоне 15 июля, обвинили в работе в качестве агента влияния России без соответствующей регистрации в США. До того как переехать в Америку она работала помощницей Торшина, когда тот был членом Совета Федерации. Бутина и Торшин — члены общественной организации «Право на оружие», которая выступает за либерализацию законодательства в области ношения оружия в России.

«Калашников» и Тульский патронный завод находятся под санкциями США и Евросоюза соответственно. TulAmmo USA — частная компания со штаб-квартирой в Техасе, которая занимается продажей в США продукции Тульского патронного завода.

Акционером Тульского патронного завода в январе 2017 года стал олигарх Игорь Ротенберг, купив 46,17% акций предприятия, затем совет директоров одобрил продажу всех акций предприятия Ротенбергу. На конец декабря 2017 года доля бизнесмена была 47,03% акций, ЗАО «Столичная паевая компания» владела 46,17% акций завода.

В апреле 2018 года Ротенберг снизил долю в уставном капитале Тульского патронного завода с 47,04% до 20,23% акций (с 97802 до 42054 акций), чтобы обойти санкции. По 13,40% в уставном капитале АО «Тульский патронный завод» приобрели московские ООО «ДФА Капитал» и ООО «ВК Холдингс» (по 27874 акций каждая компания соответственно). Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на менеджера оборонного предприятия, эта сделка связана с наложенными на Ротенберга санкциями США — его выход из капитала завода позволит ему экспортировать патроны в третьи страны.

Тульский патронный завод производит и поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. В частности, продукция экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объёме производства завода составляет более 50%.