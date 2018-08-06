Белёвский глава призвал россиян не отдыхать во «вражеских странах»

Глава Белёва Владимир Корыстов возмутился тем, что россияне едут отдыхать в страны, враждебные России.



«Очень много моих знакомых последнее время повадились путешествовать в Грузию. Везут туда деньги, укрепляют их экономику. А они на наши деньги укрепляют свою армию и пытаются вступить во враждебный нам блок. Может пора перестать кормить всякого рода иудоподобных грузин, болгар и прочих черногорцев. Мы им деньги, они нам — нож в спину. Почему мы не едем в Азербайджан?! В Сербию?! В Венгрию?!» — написал он на своей странице в фейсбуке.

Сам Корыстов, как рассказывал он в своём «Живом журнале», предпочитает отдыхать на Канарских островах. Но, случается, и в Сочи выбирается.

«Удалось побывать в Красной поляне и на Роза-Хуторе. Был здесь 10 лет назад. Здесь медведи гуляли. А теперь — курорт мирового масштаба...» — писал он в 2014 году.





В своих высказываниях же белёвский глава последователен.

«И если все голоса мира впредь будут доказывать мне, что в Киеве победила демократия, скажу только одно: уж лучше наш родной, российский „кровавый режим“, чем вот такая украинская „демократия“...»

Март, 2014

«В последнее время в твиттер хоть не заходи. Как не откроешь — мрак и отчаяние. Отчаяние разного рода ценителей плесневого сыра, „хмонистой“ свинины и прочего пармезана. „Все — мол — хана нам всем!!! С голоду помрем!!! Как же мы теперь без французского сыра и и пармской ветчины?!!!“. Поехал в METRO в надежде купить то, что осталось... И как же я был удивлен тому, что „осталось“ очень много как по ширине, так и по глубине ассортимента. Мясо птицы, мясо КРС, сыры, молочка, колбаса... Да просто все в достаточном количестве!!! Господа паникеры и провокаторы !!! Прекратите „гнать пургу“!!! Если в тех магазинах, куда вы ходите, чего-то нет, то претензии к магазину. Кто хочет и умеет работать, тот свое предложение покупателю не ухудшит...»

Август, 2014

«Ребята! Наверное я слегка туповат (может даже и не слегка), но я не могу понять, для чего мы участвуем в этих ПЕТУШИНЫХ (во всех смыслах) БОЯХ под названием „евровидение“. Это уже давно не конкурс исполнительского и вокального мастерства, а жалкий политизированный балаган и ярмарка дешевого, убогого тщеславия. Ни одна песня-победитель этого шабаша не стала хитом. Как по мне, так победа в этом конкурсе — это просто позор. Кто-то умный сказал: „Хочешь быть орлом — не летай среди ворон“. Давайте перестанем кудахтать с ПЕТУХАМИ...»

Май, 2016