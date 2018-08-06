Предприятие «Тульский перепел» привлекли к ответственности

По требованию прокуратуры Ленинского района за нарушение ветеринарного законодательства ООО «Тульский перепел» привлекли к административной ответственности.



Проверка была проведена на основании коллективного обращения жителей села Архангельское. Было обнаружено, что на птицефабриках территория помётохранилища по периметру не оборудована сточными лотками с направлением стоков в приёмный резервуар.

На момент проверки в холодильном оборудовании находились части тушек перепелов без маркировочных этикеток производителя. Также на яйцескладе хранение яиц на стеллажах и поддонах осуществлялось при температуре +17 градусов, тогда как требуется — от 0 до +15 градусов.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. На предприятие наложен штраф в размере 10 тысяч рублей, а также вынесено предупреждение.