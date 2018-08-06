В Туле на улице Каминского уложили плохую плитку

На улице Каминского в Туле заменят тротуарное покрытие. Плитки здесь уже не будет — с компанией «МК-Строй» заключён договор на асфальтирование участка площадью 3,1 тыс. кв. м.



Предыдущий подрядчик СУ «Спецстрой» в 2017 году уложил здесь ненормативную плитку — она была хрупкой из-за бетона низкого качества с большим содержанием песка, сообщил сегодня начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Алексей Крыгин.

Работы не были приняты и оплачены администрацией, подчеркнул он. До 10 августа должны демонтировать дорожное покрытие.

В 2017 году на улице Каминского было отремонтировано и дорожное покрытие площадью 5 тыс. кв. м. Стоимость ремонта составила около 6 млн рублей.

С новым подрядчиком ООО «МК-Строй» контракт был заключён в 2018 году. Общество образовалось год назад и за этот срок получило пять подрядов от тульских и ясногорских властей на общую сумму 27,6 млн рублей. В тендере на 10,6 млн рублей (куда включён ремонт тротуаров не только на улице Каминского, но и ещё на 10 улицах) «МК-Строй» обошёл «Ламму» Дмитрия Прокопука (сына экс-мэра Тулы Александра Прокопука), который сейчас находится под следствием из-за некачественного благоустройства дворов.