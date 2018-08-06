И всё-таки его достроили?

Сегодня на оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина рассмотрели вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Венёве.



Замгубернатора Сергей Егоров доложил Дюмину о завершении строительства и введении в эксплуатацию здания ФОКа.

На прошлой неделе мы писали, что открытие спортивного объекта несколько лет переносилось. Жители, устав ждать, публично задали вопросы главе областного спорткомитета Дмитрию Яковлеву.

Как рассказал на совещании Яковлев, для ФОКа подобран инженерно-технический и тренерский персонал, в ближайшее время там начнут проводиться занятия для местных жителей. 11 августа на территории ФОКа в рамках Дня физкультурника состоится большой спортивный праздник.