Агентство политических и экономических коммуникаций представило июльский рейтинг влиятельности глав российских регионов.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин стабильно занимает 5-е место, находясь в группе глав с «очень сильным влиянием».

Опережают Дюмина Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Рустам Минниханов (Республика Татарстан) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург). Глава Подмосковья Андрей Воробьёв опустился с 6-й на 7-ю позицию.

Рейтинг составлен на основе результатов опроса 28 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов.