Авилов поручил максимально быстро отремонтировать Ложевую

В Туле с середины июля ремонтируют дорожную часть на Ложевой улице в Пролетарском округе.



Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполняет подрядная организация АО «Региондорстрой».

Глава администрации Тулы Евгений Авилов подчеркнул, что ремонт на Ложевой нужно провести максимально быстро, так как это одна из важнейших транспортных артерий города.

Всего по проекту в 2018 году отремонтируют 14 автодорог. Сейчас пять улиц уже отремонтированы: Чмутова, Ликбеза, Мосина, Скуратовская, Павшинский мост. Помимо Ложевой ремонтируются ещё пять улиц: Демешковская, Вильямса, Пушкина, Н. Руднева, Агеева.