В квитанциях туляков за ЖКУ может появиться новая строка

В России появятся региональные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.



Предполагается, что в регионах будут разработаны и утверждены программы страхования жилья по аналогии с той, которая действует в Москве. Здесь плата по договору включается отдельной строкой в квитанцию за ЖКУ.

Сообщается, что решение страховать квадратные метры или нет остаётся за гражданами. Те, кто решит застраховать жильё, в случае стихийного бедствия получат помощь, как от государства, так и от страховщиков.

Договор по региональным программам страхования будет заключаться минимум на год. Страховую сумму будет утверждать правительство, а разработкой методики расчёта страховых тарифов займется ЦБ.

Собственникам ущерб в ЧС будут возмещать, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного, человек будет выбирать, получить помощь деньгами или квадратными метрами. Выплату по страховке в этом случае перечислят в бюджет региона.