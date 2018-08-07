За три года в России уничтожили 26 тыс. тонн санкционки

Россельхознадзор назвал объём уничтоженной за три года санкционной продукции.



По данным ведомства, за время действия указа об уничтожении «санкционки» утилизировано 26 тыс. тонн продуктов. Эмбарго на ввоз продуктов из западных стран было введено 4 года назад

​Больше всего среди уничтоженных продуктов оказалось овощей и фруктов, в частности польских яблок и турецких томатов (24,9 тыс. тонн). В то же время служба уничтожила 862,3 тонн животноводческой продукции, среди которой больше всего молочной.

Указ президента об ограничениях ввоза в Россию продовольственной продукции из некоторых стран вступил в силу 6 августа 2014 года. 29 июля 2015 года президент подписал указ об уничтожении «санкционки».