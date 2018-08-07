Венёвский ФОК оказался дороже комплексов в Алексине, Богородицке, Ефремове и Суворове вместе взятых

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Венёве обошлось бюджету Тульской области более чем в 320 млн рублей, рассказал председатель регионального комитета по спорту Дмитрий Яковлев.



По словам Яковлева, ФОК планируется внести во всероссийский реестр объектов спорта и проводить в нём соревнования федерального уровня.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс введён в эксплуатацию и передан областному центру спортивной подготовки, его тренеры развивают 19 видов спорта, большая их часть будет представлена и в этом комплексе. Новый ФОК внесём во всероссийский реестр объекта спорта, и совместно с Минспорта будем привозить сюда не менее четырёх-пяти федеральных соревнований в год», — сказал Яковлев в интервью ТАСС.

Возведение спорткомплекса началось в 2013 году по госпрограмме «Развитие физкультуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Тульской области». Сроки его сдачи неоднократно переносились из-за того, что подрядчик не выполнил свои обязательства. В итоге на строительство была затрачена сумма в размере 326 млн рублей.

Для сравнения, ФОКи в Алексине и Суворове построили за 60 млн рублей каждый, в Богородицке — за 80 млн рублей, в Ефремове — за 95 млн рублей.