Найдены виновные в росте цен на бензин

Российский топливный союз нашёл виновных в подорожании бензина.



Причиной перманентного роста цен на бензин являются посредники, перекупающие сырьё и топливо у нефтеперерабатывающих заводов. В итоге представители РТС проголосовали за отстранение трейдеров от продажи нефтепродуктов с базисов НПЗ крупных нефтяных компаний, сообщает «РБК».

Если такие ограничения вступят в силу, то заниматься продажей топлива будут сами производители бензина. Сами же трейдеры утверждают, что нефтяные компании просто пытаются отстранить их от торгов, чтобы избавиться от конкурентов, и в этом случае цены лишь продолжат расти.

Резкий рост цен на бензин начался в апреле 2018 года и продолжался примерно до середины июня. В некоторых регионах стоимость литра топлива перевалила за психологическую отметку в 50 рублей. Основной причиной роста цен власти называли подорожание нефти на мировом рынке и стремление нефтяных компаний компенсировать выпадающие убытки из-за необходимости продавать топливо внутри страны.