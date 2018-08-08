Автозаводу Great Wall в Узловой на полмиллиарда рублей обеспечат дополнительную мощность

В Тульской области на увеличение мощности подстанции автозавода Great Wall выделено 526 млн рублей.



Эти средства будут использованы на расширение подстанции 220 кВ «Северная». Здесь установят новый автотрансформатор 220/110 кВ, оснащённый современными системами охлаждения и пожаротушения.

Ввод нового комплекса оборудования в эксплуатацию планируется в 2019 году, тогда же обещают начать выпуск автомобилей Haval.

Работы ПАО «ФСК ЕЭС» по электроснабжению автозавода в индустриальном парке «Узловая», где будут производить автомобили Great Wall, начались в 2016 году в рамках договора с «Корпорацией развития Тульской области».