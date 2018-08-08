Шевченко: Тульская область готова к зиме на 63%

Средний процент готовности муниципальных образований Тульской области к началу отопительного сезона составляет 63%, сообщила министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко.



На данный момент наиболее подготовлены к зиме Щёкинский, Арсеньевский, Тёпло-Огарёвский, Одоевский, Куркинский районы и посёлок Новогуровский. До 1 сентября все социальные объекты, многоквартирные дома, юридические лица должны получить паспорта готовности к отопительному сезону.

По словам Шевченко, в этом году были увеличены плановые объёмы выполнения работ по замене трубопроводов теплоснабжения в Туле, Богородицком районе.

В Липках и посёлке Славный тепловые сети возращены в муниципальную собственность из конкурсной массы. Из резервного фонда Тульской области этим муниципалитетам выделено более 45 млн рублей на замену тепловых и водопроводных сетей.