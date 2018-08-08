Заокский остался без ФОКа из-за нехватки денег

В Заокском районе возникли трудности с исполнением поручения губернатора Тульской области Алексея Дюмина.



Во время своего визита Дюмин поручил областному министерству финансов в 2017 году выделить средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Заокский. Но деньги так и не были выделены, а поручение сняли с контроля.

Как сообщил председатель контрольного комитета Тульской области Александр Бибиков на оперативном совещании в правительстве, средства потребовались на завершение строительства трёх физкультурных сооружений в других районах. Поручения губернатора, по словам Бибикова, снимаются с контроля «только после объективной проверки поступившей информации, а при необходимости и с учётом экспертной позиции профильного органа исполнительной власти».

На пресс-конференции в феврале этого года глава региона Алексей Дюмин рассказывал, что для строительства ФОКа в Заокском необходимо около 100 млн рублей, а его содержание обойдётся в 15-18 млн рублей за год.

В Заокском районе на сегодняшний день минимальный показатель обеспеченности населения спортивной инфраструктурой — всего 28,4%. В среднем по Тульской области он составляет 50,3%, в Туле — 40,6%. Лучший показатель в Богородицком районе — 86,8%.

В 2014 году грозила застройка единственному стадиону «Урожай» в посёлке Заокский. За спортобъектом долгое время не ухаживали и он уже представлял собой частично покошенное поле с заваленными воротами.

Рядом началась стройка коттеджей, а по стадиону стали ездить грузовики. Местные жители забили тревогу и стадион удалось отстоять, после этого было принято решение его благоустроить, сделав мини-футбольное поле с искусственным газоном.

Напомним, в 2018 году был сдан ФОК-долгострой в Венёве. Его возводили с 2013 года, а на строительство потратили 326 млн рублей. Для сравнения, ФОКи в Алексине и Суворове построили за 60 млн рублей каждый, в Богородицке — за 80 млн рублей, в Ефремове — за 95 млн рублей.