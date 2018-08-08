За самовольным занятием земель в Тульской области проследит «Геоскан»

В Тульской области на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС создана 3D модель региона.



Система «Геоскан» позволяет комплексно оценивать состояние земельных ресурсов, анализировать использование земель сельскохозяйственного назначения и выявлять нарушения законодательства.

Как сообщили в правительстве Тульской области, «Геоскан» может использоваться органами местного самоуправления при принятии решений о выдаче разрешений на строительство, что позволит исключать факты выдачи разрешений на уже существующие самовольно возведенные объекты.

«Внедрение такого информационного ресурса не только будет способствовать оперативному выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства, но и позволит повысить эффективность управления земельными ресурсами в регионе в целом», — отметил министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев.