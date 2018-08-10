В Венёвском районе на реализацию 7 региональных программ потратят почти миллиард рублей

В 2018 году в Венёвском районе реализуют 7 региональных программ с федеральным софинансированием.



Общий объём финансирования составит 905 млн рублей, из них почти половина — средства областного бюджета, рассказала глава райадминистрации Жанна Исаченкова.

Более 110 млн рублей пойдёт на строительство детского сада на 160 мест (всего требуется 140 млн рублей), 40 млн рублей потратят на ремонт трёх дорог, 15,6 млн рублей — на капитальный ремонт здания Грицовского межпоселкового Дома культуры, 14,6 млн рублей — на газификацию села Дьяконово, 8,5 млн рублей — на благоустройство 12 дворовых территорий и сквера у стелы «Город воинской доблести».

На реализацию 3 государственных программ Тульской области в бюджете района заложено 36,5 млн рублей с софинансированием из местного бюджета в размере 23,4 млн рублей, на реализацию 5 муниципальных программ — 19,4 млн рублей.

На реализацию проекта «Народный бюджет-2018» предусмотрено 43,4 млн рублей, софинансирование за счёт средств местного бюджета составит 9,3 млн рублей.

Также в рамках подпрограммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» в 2018 году предусмотрено отремонтировать 10,4 км автодорог местного значения на сумму 43,2 млн рублей.