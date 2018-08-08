В Тульской области оценят свыше 2 млн объектов недвижимости

В Тульской области очередная кадастровая оценка объектов недвижимости пройдёт по новому порядку.



Ранее в 2016 году была определена кадастровая стоимость около 2,2 млн объектов недвижимости. Определение кадастровой стоимости производилось оценочными организациями по результатам государственного контракта.

Согласно изменению в федеральном законодательстве, теперь кадастровую оценку недвижимости будут проводить государственные учреждения. В Тульской области эти функции будет осуществлять областное Бюро технической инвентаризации (БТИ).

По предварительным данным, очередная государственная кадастровая оценка в регионе будет проведена в отношении более чем 2,3 млн объектов, включая земельные участки. С начала года ведётся работа по сбору и анализу информации о рыночной стоимости объектов недвижимости для недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости, сообщили в БТИ.

Законодательством предусмотрена возможность активного участия заинтересованных лиц в процессе определения кадастровой стоимости. Декларацию в областное БТИ можно подать по адресу 300034, Тула, ул. Л. Толстого, 114А, infobti@tularegion.org или на сайте bti-tula.ru.