Плитку в центре Тулы за 22 млн рублей меняет младший Прокопук

В Туле на улице Советской меняют тротуарную плитку.



В ходе проведения работ часть тротуара будет отремонтирована в плитке (9,3 тыс. кв. м), часть – заасфальтирована (5,7 тыс. кв. м).

«Будет заменена тротуарная плитка, частично уложен асфальтобетон, произведена частичная замена дорожного и тротуарного бортового камня. На всем протяжении тротуара будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения, произведено обустройство тактильных наземных указателей на подходах к пешеходным переходам», — сообщили в городской администрации.

Ремонт в рамках муниципального контракта выполняет строительное управление «Ламма», руководит которой Дмитрий Прокопук (сын отбывающего срок за коррупцию экс-мэра Тулы Александра Прокопука). До этого в 2018 году СУ «Ламма» получило пять других муниципальных подрядов.

Общая стоимость работ составляет около 22 млн рублей. Срок окончания ремонта – 1 сентября 2018 года. Гарантия на работы по контракту составляет четыре года.

Ранее сообщалось, из-за контрактов с «ГСЕЗ», заключённых в 2016 году, «Ламма» оказалась фигурантом уголовного дела, возбуждённого Следственным управлением УФСБ по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения). «Безопасники» зацепились за несостыковки в объёмах работ при благоустройстве дворов в трёх округах Тулы.







