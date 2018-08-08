Туляков в День города накормят жареной картошкой со сковороды и 10-метровыми пирогами

В администрации Тулы обсудили «торговое обслуживание жителей» в День города.



Как рассказал начальник управления экономического развития Максим Жуган, 8 сентября будет организована торговля на улице Менделевской, на набережной Упы, а также на территории нового городского пространства в историческом центре.

На Менделеевской разместят десять деревянных домиков, где будут продаваться тульские и белёвские сладости, выпечка, кофе, шашлык.

На набережной Упы организуют городской пикник — туляков будут угощать десятиметровыми пирогами, а также пожаренной на гигантской сковороде картошкой с мясными деликатесами, бутербродами и соленьями. Кроме того, здесь приготовят узбекский плов, русские блины, шашлыки.

Но горячительными напитками запить яства туляки выпить не смогут — по закону продажа алкогольной продукции будет запрещена на расстоянии 1000 метров от места проведения мероприятий. Ограничения будут действовать за 3 часа до начала праздника, во время его проведения и в течение 3 часов после окончания.