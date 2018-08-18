Ясногорский «Агропарк» проштрафился на 400 тысяч рублей

Россельхознадзор наложил крупный штраф на ООО «Агропарк» за неухоженность земельных участков.



В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что сельхозучастки общей площадью 44,83 га в Ясногорском районе заросли сорной многолетней растительностью и деревьями.

За выявленные нарушения «Агропарк» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 400 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении нарушений. Также должностному лицу внесено представление.