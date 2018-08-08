Дюмин призвал глав муниципалитетов расставлять приоритеты при выборе дорог для ремонта

Сегодня губернатор Алексей Дюмин проинспектировал ремонт дороги в посёлке Обидимо.



Она соединяет региональную дорогу «Тула — Алексин» с федеральной автотрассой «Калуга – Тула – Михайлов — Рязань». Общая протяженность дороги – более 14,3 км, из них в этом году ремонтируют более 7,6 км. Завершить работы планируют 1 октября.

Что касается других региональных дорог, из 37 объектов 5 уже готовы к приёмке. Ещё на 5 объектах выполнены работы по ремонту дорожного покрытия, идёт укрепление обочин и установка дорожных знаков. 17 объектов – в ремонте, на 10 объектах идут подготовительные работы.

Глава региона подчеркнул, что выполнить работы необходимо не только вовремя, но и качественно. А также напомнил о необходимости выбирать дороги для ремонта исходя из их значимости.

«Объём работ большой – только региональных дорог нужно отремонтировать 190 километров. Однако остаётся много участков, которые требуют ремонта. При подготовке к планированию на следующий год прошу ещё раз проработать вопрос вместе со всеми муниципалитетами, чтобы грамотно расставить приоритеты. Важно иметь чёткое понимание, какие дороги сделать жизненно необходимо», — сказал Дюмин.