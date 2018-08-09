На территории Тульского онкодиспансера до конца года построят часовню

На территории Тульского онкологического диспансера появится часовня.



Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий отслужил молебен, а затем был положен символический закладной камень – четыре кирпича крестообразно выложены на алтарной стороне.

«Все мы хотим, чтобы в этом медицинском учреждении был дом молитвы, где люди, испытывающие немалые физические и душевные переживания, будут иметь возможность не только получить квалифицированную медицинскую помощь, но и благословение на духовное мужество в борьбе за жизнь. В нём будет совершаться мотива во имя подвижника святого православия ХХ века – святителя Эгинского Нектария. Приходить сюда будут не только те, кто лечится в диспансере, но и жители ближайших домов», — сказал митрополит.

Фундамент был заложен ещё несколько лет назад, но затем строительство приостановилось. Сейчас строительные работы планируется завершить до конца текущего года.