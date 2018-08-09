В субботу на площади Ленина у туляков проверят мужское здоровье

11 августа в Туле на площади Ленина в честь Дня физкультурника пройдёт профилактическая акция «Мужское здоровье».



Администрация Тулы пригласила принять в ней участие представителей сильного пола, которые ответственно относятся к вопросам сохранения и укрепления здоровья.

С 11:00 до 14:00 мск туляки и гости города смогут пройти обследования: аутофлуоресцентную стоматоскопию и дерматоскопию, флюорографию лёгких, электрокардиографию, экспресс-диагностику на онкомаркеры, экспресс-диагностику на определение глюкозы и холестерина в крови, спирометрию, измерение частоты пульса и насыщения крови кислородом, определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе.

По результатам обследований можно будет получить консультации врачей о состоянии здоровья и коррекции выявленных факторов риска.

Реализовать проект «Мужское здоровье» поручил правительству Тульской области губернатор Алексей Дюмин в своём ежегодном Послании. Куратором проекта назначена зампред правительства Марина Левина.