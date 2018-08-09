Авилов составил план ремонта ливнёвок

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова сформирован план мероприятий по ремонту и строительству ливневой канализации. Работы планируется осуществить до 2019 года.



По данным горадминистрации, в Туле всего 120 км ливневой канализации. Работы по её содержанию и прочистке раньше выполнялись подрядными организациями. Мы писали, что в 2017 году на эти цели из бюджета было выделено более 20 млн рублей, в 2018-м — более 21 млн рублей.

В 2018 году МКУ «Сервисный центр города Тулы» приобрёл комбинированную каналопромывочную машину, которая позволила увеличить объём работ, сообщили в горадминистрации.

Ранее в ходе ливневых дождей в Туле было выявлено 26 участков подтопления.