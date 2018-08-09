ЦИК одобрил три вопроса для референдума о пенсионном возрасте

Центризбирком признал соответствующими закону три вопроса для пенсионного референдума, сформулированные в Москве, Подмосковье и Алтайском крае.



Вопрос «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» был сформулирован московской группой. Её возглавил глава муниципального округа Таганский, кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов.

В Подмосковье вопрос сформулировала группа во главе с президентом Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Мариной Семеновой. Вопрос сформулирован так: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Вопрос «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?» сформулирован отделением КПРФ по Алтайскому краю. Коммунисты были инициаторами референдума по повышению пенсионного возраста в первый раз, однако тогда ЦИК им отказал.

Единственным инициатором референдума станет команда, которая первой зарегистрирует 43 региональные группы. По закону группы должны необходимо создать минимум в 43 (из 85) регионов, при этом в одном регионе может быть зарегистрирована только одна группа. После рассмотрения в ЦИКе и сбора подписей (2 млн) в регионах отклонить вынесенный на референдум вопрос сможет только Конституционный суд.