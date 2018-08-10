Росстат: У россиян накопилось 32 трлн рублей

Накопления россиян превысили 32 трлн рублей, при этом растёт доля наличности, свидетельствуют данные Росстата.



За шесть месяцев 2018 года россияне отложили на 150 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года. В наличных россияне теперь держат 17,9% (5,7 трлн) своих сбережений вместо 17% годом ранее.

Эксперты считают причиной увеличения накоплений низкую инфляцию и рост зарплат, пишут «Известия». При этом предпочтение наличке отдаётся из-за низких процентных ставок по депозитам в банках.