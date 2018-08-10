Тульская «Октава» намерена увеличить выручку за счёт продажи гарнитур для авиации

Тульский завод «Октава» подписал с компанией «АэроТехника» партнёрский договор на 1,9 млн рублей.



Контракт предусматривает поставки крупнейшим аэропортам России гарнитуры со средней шумозащитой ГСШ-А-18М-1. Они разработаны для системы связи воздушных судов и летательных аппаратов отечественного производства и предназначены для работы с бортовой аппаратурой связи в условиях обслуживания с земли (связь «Земля» — «Кабина»).

Руководство «Октавы» ожидает рост выручки от реализации этой продукции к 2025 году.