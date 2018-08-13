В Богородицке 21-летний мужчина предстанет перед судом за неправомерное завладение транспортным средством.



24 июня 2018 молодой человек находился в гостях у своего знакомого, где употреблял спиртные напитки. Он решил взять ключи от автомобиля HONDA CRV, принадлежащего его знакомому, и спрятать. На следующий день он пришёл к автомобилю и уехал с места стоянки, а позднее вернул машину на место.

11 августа парень выпивал уже у себя дома, а ночью залез в незапертую кабину автокрана МАЗ, принадлежащего его соседу, завёл двигатель и уехал с места стоянки, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас «угонщику» грозит наказание по ч. 1 ст. 166 УК РФ, уголовное дело направлено в Богородицкий районный суд.