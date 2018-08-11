Регионы «недорасходуют» средства, выделяемые на жильё для сирот

На решение жилищных проблем детей-сирот нужно 200 млрд рублей, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, выступая перед участниками молодёжного форума «Территория смыслов на Клязьме».



По её словам, сейчас нет единой программы по обеспечению сирот жильём. При этом наблюдаются «вопиющие нарушения»: некоторые регионы «недорасходуют» средства, выделяемые на эти вопросы. Такая программа должна быть разработана, считает Анна Кузнецова, а курировать её должен Минстрой.

В Тульской области нередки случаи, когда жильё сиротам предоставляют только после вмешательства прокуратуры.