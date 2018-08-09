В Ясногорске 17-летнего подростка будут судить за педофилию

В Ясногорском районе 17-летний подросток обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего.



В ходе следствия установлено, что летом 2017 года обвиняемый в подвале бывшего детского сада совершил в отношении малолетнего действия сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Обвиняемый заключён под стражу.

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд.