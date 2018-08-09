С чем пришли узловчане к главе областного СК

9 августа руководитель областного управления Следственного комитета Александр Стариков провёл личный приём граждан в Узловой.



Жители обратились на приём с вопросами, касающимися невыплаты заработной платы, нарушений земельного законодательства, расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок.

Руководителем следственного управления приняты шесть граждан, у двух приняты обращения, которые будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. По остальным вопросам даны устные разъяснения.