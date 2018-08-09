Прокурор Тульской области в Тулу не спешит

Прокурор Роман Прасков, которого на голосовании утвердили тульские депутаты, пока не приступил к работе в должности прокурора Тульской области.



39-летний Роман Прасков сейчас занимает должность заместителя прокурора Брянской области. До того в надзорном ведомстве Амурской области он работал старшим прокурором по надзору за деятельностью службы судебных приставов, МЧС, органов внутренних дел. Позже занимал аналогичную должность в прокуратуре Приморского края.

В конце мая появилась информация, что глава Генпрокуратуры Юрий Чайка представил Романа Праскова к назначению на должность прокурора Тульской области, за его утверждение проголосовали депутаты облдумы. Однако до сих пор с Брянской областью Прасков не расстался. В конце июля он поучаствовал в подведении итогов работы МВД за полгода, в своём выступлении отметив, что у брянской прокуратуры много работы.

Обязанности прокурора Тульской области пока исполняет Сергей Савенков. Предыдущий прокурор Александр Козлов, засветившийся в «игорном деле», был освобождён от должности в мае 2018 года. Перед этим была обнародована информация о незадекларированной испанской недвижимости Козлова и его супруги-чиновницы Алёны Сокольской. Также Генпрокуратуру попросили проверить информацию о виллах, которые, якобы, принадлежали Козлову и Сокольской — бунгало и три квартиры были проданы в 2013 году, а вилла и два парковочных места оказались записаны на сына Сокольской.