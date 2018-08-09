Резидентов ефремовской ТОСЭР на пять лет освободят от налогов,

Резидентам территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» организуют налоговые каникулы.



Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов пообещал им полную поддержку в реализации проектов.

На заседании региональной инвестиционной комиссии 9 августа было озвучено, что в первые пять налоговых периодов с момента получения прибыли резидентов освободят от налога на прибыль, а во вторые пять периодов они будут платить лишь 12% вместо 20%, установленных законодательством.

Также они полностью освобождаются от уплаты налога на имущество в первые пять лет, на шестой и седьмой годы плата составит 1,1%, с восьмого по десятый год – 1,5%; полностью освобождаются от налога на землю. Кроме того, отчисления от фонда оплаты труда в Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования, Фонд социального страхования для резидентов ТОСЭР «Ефремов» снижены с 30% до 7,6%.

Первыми резидентами ТОСЭР станут ООО «Ефремов-Фарма» (строительство завода по производству полного цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций на сумму свыше 2 млрд рублей) и ООО «Листер» (строительство завода по производству дезинфицирующих средств на 124 млн рублей). При этом общее число рабочих мест, которое создадут эти предприятия, всего 85.